Rikoskirjailija Linda Rantasta, 33, kiinnostavat verijälkiä enemmän henkirikosten taustat: "Tekijä on harvoin paha"

On vähän vaikea kuvitella pikku-Lindaa lehteilemässä mökin ulkohuussista löytynyttä rikoslehteä: silti lapsena herännyt innostus jatkuu edelleen.

Hän on nyt 33-vuotias rikoskirjailija, joka on tehnyt nopeaan tahtiin kolme kirjaa.

Viime vuonna ilmestyivät Musta raivo: neljä nuoren tekemää henkirikosta sekä Rikosten Rauma. Nyt kesäkuun lopussa ilmestyi Kun kukaan ei kuole – Seitsemän suomalaista perhesurmaa. Tänä vuonna tulossa on vielä neljäs teos: Rikosten Turku.

Linda Rantanen on ammattimainen tiedonkaivaja, sillä hän on toimittaja Iltalehdessä. Ammatti selittää hieman, miksi ankara julkaisuvauhti on ylipäätään mahdollista.