Matkailijat vaihtavat nyt valuuttaa jopa jonoiksi asti – Forexilla kysyntä on lähes kymmenkertaistunut vuodentakaisesta

Markkinaosuudeltaan Suomen suurimman valuutanvaihtoyhtiön Forexin luukuilla on kesän aikana ollut vilskettä. Vaikka liki kaikilla on lompakossaan maksukortteja, varaa moni matkalle lähtiessään mukaan myös kohdemaan käteistä.

– Ruotsin kruunuja kävin vaihtamassa. Ollaan menossa festaripaikkoihin, niin varmuuden vuoksi. Jos siellä on joku pikkukoju ja ne mieluummin haluavat käteistä, niin ihan sen takia, kertoo helsinkiläinen Marjo Kujala .

Tomi Aakulan mukaan käteistä on aina hyvä olla mukana.

– Luotan kyllä [maksukortteihin], mutta aina on hyvä olla vähän käteistä. Koskee myös Suomea nykyään, Aakula sanoi.

Pohjoismaiden kruunuja, puntia ja Yhdysvaltain dollareita

Etenkin Helsingin rautatieasemalla ja Helsinki-Vantaan lentokentällä matkavaluutan vaihto on selvästi kasvanut vuodentakaisesta.

– Jonkin verran on kysyntää, jotka haluaisivat myydä meille Ukrainan hryvniaa. Valitettavasti me ei tällä hetkellä voida ottaa sitä vastaan, koska kukaan ei tiedä mikä Ukrainan hryvnian arvo on tulevaisuudessa. Myöskään meillä ei ole minkäänlaista keinoa, miten myydä niitä eteenpäin kansainvälisillä markkinoilla. Eli valitettavasti emme voi ottaa vastaan, pahoittelee Andersson.