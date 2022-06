Helle hyydyttää Tampereen ratikkaa – sähköratarakenteita joudutaan tarkastamaan laajalla alueella

Tampereen ratikan liikkennöinnissä on ollut tällä viikolla ongelmia.

Tampereen Raitiotie Oy ja Raitiotieallianssi selvittävät yhteistyössä ongelmia. Tällä hetkellä varmaksi syyksi on vahvistunut, että hellejakso on vaikuttanut selvästi sähköradan rakenteisiin. Lämmin ilma aiheuttaa metallirakenteisiin lämpölaajenemista. Tästä johtuen sähkönsyöttöjohdin voi pidentyä ja riippua normaalia alempana.

Kävelytarkastuksia keskustassa

Keskustan alueella on tehty maanantaista lähtien kävelytarkastuksia, joissa on arvioitu muun muassa johtimien asema sivu- ja korkeussuunnissa. Havaittuja vikapaikkoja on käyty korjaamassa öisin liikennekatkon aikana.