Hallintovaliokunta: Itäraja voidaan sulkea kokonaan, turvapaikanhaku voidaan keskittää esimerkiksi Helsinki-Vantaalle

Eduskunnan hallintovaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä rajavartiolaista. Mietinnössään valiokunta ehdottaa lakiin lisättäväksi mahdollisuuden rajoittaa rajanylitysliikennettä ja keskittää turvapaikan turvapaikkahakemusten vastaanottaminen yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan. Valiokunnan mietintö on yksimielinen.

Valiokunnan pitkäksi venyneessä kokouksessa käsiteltiin rajavartiolain uudistusta. Lain uudistuksen tavoitteena on varautua ja estää Suomen ja vieraan valtion rajoilla tapahtuvaa hybridivaikuttamista.

Valiokunnan puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) kertoo Ylelle, että valiokunta halusi selventää hallituksen esityksen pykäliä ja perusteluita rajan sulkemisen ja turvapaikkahakemusten keskittämisen osalta. Turvapaikkaa on haettava siltä asemalta, johon hakemukset on keskitetty, Purra sanoo.

– Mikäli kyseessä on yksittäisiä erittäin haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä, kuten lapsia tai vammaisia, heidän osaltaan käytetään tietenkin harkintaa. Näin rajavartijat tekevät tälläkin hetkellä, Purra sanoo.

Valiokunnan tiedotteessa korostetaan, että turvapaikan hakemista voidaan keskittää vain, jos se on välttämätöntä vakavan uhan torjumiseksi.

Myös valmiuslakiin muutoksia

Lakimuutoksia on eduskunnassa käsitelty pikavauhdilla, sillä ne on haluttu valmiiksi ennen eduskunnan kesätaukoa. Istuntokauden alkamista on jo nyt venytetty heinäkuulle. Hallituksen esitystä valmiuslaista käsitellään ensimmäisen kerran ensi viikon maanantaina.