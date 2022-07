Luonnonsuojeluliitto kehottaa ihmisiä suosimaan norppaturvallista kalaa – ammattikalastajien mielestä verkot ovat jo riittävän norppaturvallisia

Ravintolassa ja kalatiskillä kuluttaja voi kysyä, mistä ja miten kala on pyydetty.

Kalastajat pitävät verkkojaan norppaturvallisina

Ammattikalastajien mukaan kokonaan muiden pyydysten kuin verkon käyttämiseen siirtyminen on mahdotonta. He kokevat jo nyt käyttävänsä norppaturvallisia verkkoja ja verkko on heille ainoa kalastusväline.