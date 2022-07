Yksinhuoltaja Kirsti Leinonen, 26, sai ilmaista uravalmennusta ja löysi varmuuden palata työelämään – "Ennen tätä olin ihan hukassa"

EU-rahoitteinen Suunta selkeäksi -hanke tarjoaa ilmaista työelämävalmennusta ja lastenhoitoa yli sadalle yksinhuoltajalle Suomessa. Tarkoitus on etsiä keinoja yksinhuoltajien työllistymisen tueksi.

Kahden lapsen yksinhuoltajaäidillä Kirsti Leinosella häämöttää töihin paluu elokuussa, kun hänen kuopuksensa täyttää kolme vuotta. Monet asiat huolettavat.

– Oma jaksaminen, miten saan arjen pyörimään ja miten työpaikka reagoi siihen, että olen yksinhuoltaja, kun joillakin voi olla ennakkoluuloja sen suhteen. Ymmärtääkö pomo, että jos lapsi sairastaa, on itse pakko jäädä kotiin, kun ei ole puolisoa, Leinonen pohtii.

Leinosella ei ole työpaikkaa, mihin palata. Hän on lähihoitaja koulutukseltaan, mutta haaveilee uudelleenkouluttautumisesta ja alan vaihtamisesta.

Leinonen ei tiennyt, miten edetä asian kanssa, kunnes pääsi Ely-keskuksen vetämään Suunta selkeäksi -hankkeen valmennukseen.

– On ollut hyvin silmiä avaava kokemus. On kerrottu erilaisista mahdollisuuksista lähteä työelämään. Varsinkin osa-aikatyö tuli ihan uutena juttuna, että sellainenkin on mahdollista, Leinonen pohtii.

Uravalmentaja Roosa Piipponen käy yksinhuoltajien kanssa läpi sitä, millaisia tulevaisuuden näkymiä he ovat valmennuksen avulla löytäneet. Kuva: Mikko Koski / Yle

Yksinhuoltajat tarvitsevat toivoa ja kannustusta

Uusi EU-rahoitteinen Suunta selkeäksi (siirryt toiseen palveluun) -hanke tarjoaa Helsingin ja Tampereen seuduilla asuville työttömille, perhevapaalla oleville tai muuten lapsiaan pääasiassa kotona hoitaville yksinhuoltajille ilmaista työelämävalmennusta, ja valmennusten ajaksi ilmaista lastenhoitoa.

Vuoden aikana perustetaan useita yksinhuoltajista koostuvia ryhmiä, joiden valmennus kestää kuusi viikkoa. Ensimmäiset kolme viikkoa on ryhmävalmennusta ja loput kolme viikkoa yksilövalmennusta.

Ryhmävalmennuksissa käsitellään muun muassa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä tutustutaan erilaisiin palvelujärjestelmiin. Yksilövalmennuksissa kartoitetaan vanhemman omia vahvuuksia ja vahvistetaan esimerkiksi työnhakutaitoja.

Tavoite on, että valmennuksen päätteeksi vanhempi tietää, mitä haluaisi tehdä seuraavaksi ja mitä askelia tavoitteen saavuttamiseksi pitää ottaa, kertoo projektipäällikkö Saija Enqvist Uudenmaan Ely-keskuksesta.

– Valmennuksen ydinidea on luoda asiakkaille toivoa. Yksinhuoltajat tarvitsevat ehkä kaikkein eniten tukea ja kannustusta, sitä, että heihin uskotaan. Valmennuksissa on ihminen, joka on heidän puolellaan, muistuttaa heidän vahvuuksistaan ja siitä, millaista osaamista heille on kertynyt myös lasten kanssa kotona.

Valmennuksiin otetaan kaikkiaan 130 yksinhuoltajaa. Viimeisen ryhmän on tarkoitus käynnistyä tammikuussa 2023.

Viereisessä huoneessa yksinhuoltajien lapset piirsivät omat tulevaisuuden visionsa paperille. Kuva: Mikko Koski / Yle

Tuloksia jo muutamassa viikossa

Hankkeen ensimmäinen kahdeksan hengen ryhmä aloitti toukokuun lopussa. Valmennuksista vastaavan Arffmanin uravalmentaja Roosa Piipponen kertoo, että kuuden viikon jälkeen kaikki ovat ottaneet ainakin jonkinlaisen askeleen lähemmäs työelämää.

– Aluksi äidit olivat jännittyneitä eikä heillä ollut mitään ajatusta siitä, mitä tekevät tulevaisuudessa. Hyvin pian heille alkoi kuitenkin syntyä ajatuksia. Nyt eräs äiti on käynyt viidessä työhaastattelussa ja saanut uusia töitä. Kaksi on aloittanut kouluttautumisen jatko-opintoihin, yksi innostui osa-aikatöistä ja muutaman kanssa pohditaan jatkosuunnitelmaa, Piipponen kertoo.

Kolmen lapsen yksinhuoltaja, 36-vuotias Salla Pylkkönen kertoo olleensa työelämässä edellisen kerran vuonna 2009. Keskimmäinen Pylkkösen lapsista on erityislapsi ja kuopus odottaa vielä omaa diagnoosiaan.

– Energia menee täysin lasten kanssa. Juuri ja juuri jaksan pyörittää arkea ja hoitaa lasten tutkimukset. Työnhaku ei ole ollut ensimmäisenä mielessä, ei ole ollut aikaa pysähtyä miettimään, Pylkkönen sanoo.

Valmennuksissa Pylkkönen on saanut hengähtää edes hetken ja ehtinyt hieman pohtia omaakin tulevaisuutta.

– Lähdin hakemaan uutta suuntaa ja se, mitä ehkä voisin lähteä tekemään tulevaisuudessa, avautui. Lähihoitajaksi en enää halua, koska teen sitä kotona 24/7.

Salla Pylkkönen istahti ennen valmennusta esikoisensa Youssefin ja kuopuksensa Sofian viereen. Keskimmäinen lapsi Sami juoksi kuvaajaa karkuun. Kuva: Mikko Koski / Yle

Työllistyminen on yksinhuoltajille haastavaa

Hanketta tehdään yhteistyössä Kreikan ja Irlannin kanssa. Tarkoitus on selvittää, mikä yksinhuoltajien tilanne on, millaista apua ja tukea he kaipaavat ja millaisia palveluita heille olisi hyvä tulevaisuudessa järjestää.

Tuloksista raportoidaan maiden omiin ministeriöihin, mutta myös EU-tasolle.

– Teemme yhtenäistä tutkimusta siitä, mitä apuja hanke on tuonut ja pystytäänkö niitä mallintamaan muihinkin Euroopan maihin, Enqvist kertoo.

Suomessa neuvolat tarjoavat perhepalveluja ja TE-toimistot työllisyyspalveluja, mutta Enqvistin mielestä niiden välistä puuttuu palvelu, jolla tuettaisiin sujuvaa siirtymistä perhe-elämästä työelämään. Tähän yritetään luoda keinoja myös Enqvistin vetämässä toisessa projektissa, Perhevapaalta työelämään (siirryt toiseen palveluun) -hankkeessa.

– Pitäisi olla selkeä polku, miten asiakas saisi sen tuen, mitä hän tarvitsee. Meillä on palveluita ja tukijärjestelmiä, mutta ne ovat pirstaleisesti. Väsyneenä ja ongelmien keskellä ei välttämättä pysty näkemään ratkaisuja, eikä välttämättä tiedä, mistä lähtisi etsimään apua.

Projektipäällikkö Saija Enqvistin mukaan yksinhuoltajat tarvitsevat ennen kaikkea tukea ja kannustusta, sillä itseluottamus omiin työelämäkykyihin voi horjua, kun on pitkään kotona. – Omia vahvuuksiaan ei välttämättä näe, eikä aina muista kannustaa itse itseään, että kyllä minä osaan ja pystyn. Kuva: Mikko Koski / Yle

Tilastokeskuksen vuoden 2020 työssäkäyntitilaston mukaan yksinhuoltajien työttömyysaste oli 16 prosenttia, kun muun väestön työttömyysaste oli 13,5 prosenttia.

Yksinhuoltajien heikompi työllisyystilanne on tiedostettu jo aiemmin, mutta heidän kohtaamat konkreettiset haasteet ovat Enqvistin mukaan tulleet hankkeen myötä selkeämmin näkyviksi.

– Yksin vastuussa lapsista olevan vanhemman siirtyminen työelämään on huomattavasti haastavampaa. Miten saa esimerkiksi lastenhoidon järjestettyä työhaastattelujen ajaksi tai vuorotöissä. Miten arjen pyörittäminen sujuu, jos ei ole turvaverkkoja ympärillä ja miten saa töistä joustoa, Enqvist kuvailee.

Tärkeintä on ollut vertaistuki

Tiedon ja rohkaisun lisäksi yksi valmennuksen tärkeimmistä anneista on äitien mielestä ollut vertaistuki.

– On huomannut, että samassa tilanteessa olevia on paljon, en ole ainoa, Salla Pylkkönen sanoo.

– Kun on jutellut muiden äitien kanssa, on huomannut, että muilla on samanlaisia kokemuksia ja ajatuksia, toteaa myös Kirsti Leinonen.

Leinosen suunnitelma on nyt lähteä joko hoiva-avustajaksi tai vaihtaa kaupan alalle. Vaikka suunnitelmat ovat vielä vähän auki, on Leinosella ainakin nyt varmempi olo.

– Ennen tätä olin ihan hukassa, että mitä lähden tekemään. Kun omat voimavarat kahden lapsen kanssa ovat vähän siinä ja siinä, niin nyt on saanut varmuuden, että minulla on voimavaroja lähteä työelämään ja saan myös tukea omaan jaksamiseen.

Valmennuksissa yksinhuoltajia on haluttu hemmotella myös pienillä herkuilla. Kirsti Leinonen ja Salla Pylkkönen iloitsivat rauhallisesta kahvihetkestä. Kuva: Mikko Koski / Yle