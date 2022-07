Lääkiksen ja DI-koulutusten todistusvalintapaikkoja jaetaan arvalla – "Se on aika raaka peli", sanoo varasijalta valittu Antti-Jussi Meriläinen

Monilla korkeakoulupaikkaa hakeneilla jännitys on juuri nyt huipussaan. Kevään toisen yhteishaun opiskelijavalinnoista ilmoitetaan perjantaihin 8. heinäkuuta mennessä.

Osa valinnoista on jo selvillä. TodistusvaIinnoista ilmoitettiin keväällä ja pääsykoepaikoista tulee tietoa tipotellen. Isojen hakupainealojen pääsykoevalinnat selviävät tämän viikon aikana.

Antti-Jussi Meriläisen olo on huojentunut. Syksyn ylioppilaskokeisiin pänttäämisen voi unohtaa. Joensuun pääkirjaston sijasta lukeminen jatkuu Kuopiossa.

Harkintaa tehdään aiempaa tarkemmin, sillä kilpailu todistusvalintapaikoista on hakupainealoilla kolmen vuoden aikana kiristynyt ja pisterajat ovat nousseet. Monet hakijat pelkäävät, että ne jatkavat nousuaan.

Opiskelupaikan vastaanottamisesta on ilmoitettava viimeistään 15. heinäkuuta. Osalla jännitys loppuu vasta elokuun alussa, kun valinnat todistus- ja pääsykoevalintojen varasijoilta päättyvät 2. elokuuta.

Meriläisellä on fysiikasta, kemiasta ja biologiasta laudaturit sekä eximiat pitkästä matematiikasta, äidinkielestä ja pitkästä englannista.

Pisterajojen nousu on tietysti ikävää.

– Se on aika raaka peli, mutta semmoiseen on päädytty, joten sillä mennään, sanoo Meriläinen.

Hän on kuitenkin sitä mieltä, että hakijoiden erottelemiseksi pitäisi miettiä muitakin keinoja kuin arvontaa.

– Nytkin on monta hakijaa samalla viivalla täysin samoilla papereilla. Se on aika ikävä tilanne.

– Pisterajojen nousu on tietysti ikävää, mutta minusta on hyvä, että pääsee korottamaan niin monesti kuin haluaa, jos on valinnut sen, että hakee todistuksella.