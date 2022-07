Lehmien kauneuskilpailu on jättimäisen farmaritapahtuman vetonauloja: "Ennen näyttelyä soitan lehmille musiikkia", kertoo Amanda Tiiri

Pysäköinti on yritetty ohjata Mikkelin lentokentälle, josta on näyttelyalueelle bussikuljetus. Torstaina liikenne Kalevankankaalle vievällä Raviradantiellä tukkeutui pahoin porottavassa helteessä, ja bussit kyytiläisineen jäivät jonoon jumiin.

Voitokas Hereford lähti Pohjois-Karjalaan

Tärkein vaatimus näyttelylehmälle on sama kuin kauneuskilpailuissa yleensä: pitää olla hyvännäköinen ja kaikin puolin viehättävä lajinsa edustaja.

– Sillä on hyväasentoiset jalat, ja se on ryhdikäs. Sillä on hyvä runko, ja se näyttää siistiltä ja sievältä ja kävelee hyvin. Luonteenkin pitää olla hyvä, Tiiri kuvailee hyvän näyttelylehmän ominaisuuksia.