Huippulukion aloittaa ensi syksynä oppilaita sekä 6,4:n että tasan 10:n keskiarvolla, taustalla suuri yllätys yhteishaussa

Yhdessä Suomen kovatasoisimmista lukioista, Tampereen lyseon lukiossa, on ensi syksynä erikoinen tilanne.

Sen sijaan keskiarvolla 6,42 peruskoulusta valmistunut ottaa paikan vastaan. Se on alin keskiarvo, millä kouluun pääsi tänä vuonna sisään.

Erillishaku kiinnosti monia

Näin ollen yleislinjalle vapautui 25 paikkaa, jotka on nyt täytetty. Erillishaku keräsi paljon hakijoita, sillä heitä oli 80. Alin hyväksytty keskiarvo erillishaussa on 8,14.

Rehtori Jaana Nieminen kertoo, että paikasta luopuneissa on paljon heitä, jotka hakivat lukioon työvoimapoliittisista syistä. He olivat taktikoineet, etteivät pääse kuitenkaan. Koska lukioon ei tänä vuonna moni pyrkinyt aiemman korkean keskiarvorajan vuoksi, taktikoijille tulikin yllätyspäätös ja paikka olisi ollut heidän. Rehtori on huolissaan, mihin nämä nuoret menevät.