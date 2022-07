Tupakantumpit eivät kuulu maastoon, eikä varoitusten aikana avotulta sytytetä – pelastuslaitos toivoo lomalaisilta nyt erityistä huolellisuutta

Tällä hetkellä lähes koko Suomessa, joitakin pohjoisen alueita lukuun ottamatta, on voimassa metsäpalovaroitus. Jo pidempään jatkunut hellekausi suhteellisen vähäisine sateineen on kuivattanut maastot, ja olosuhteet tulen syttymiselle ja leviämiselle ovat valitettavan otolliset.

– Kyllä me pelkäsimme juhannusta, kun ihmiset ovat koronasta toipuneet ja ruvetaan touhuamaan kaikkea kauheasti. Mutta juhannus meni onneksi todella rauhallisesti. Ihminen on kuitenkin aina riski, ja vahinkoja voi tulla.

Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty. Aina tulipalot eivät kuitenkaan ole suoraan ihmisen aiheuttamia. Usein palon alkulähteeksi paljastuvat erilaisissa maastoissa käytettävät työkoneet ja -laitteet, joista lähtenyt kipinä voi pahimmillaan saada aikaan laajojakin tuhoja.

– Ja tietenkin se, kun lähdetään vähän evästelemään ja tehdään niitä nuotioita. Vaikka olisikin tulentekopaikka, niin se on vähän kriittistä. Kyllä minä suosittelen, että olisi jokin kaasukäyttöinen grilli tai muu vastaava mukana, eli ettei tehtäisi sitä avotulta.

Pelastustoiminnassa yhteistyö on voimaa

– Kyllä me tietenkin autamme toisiamme, ja niihin tilanteisiin löytyy suunnitelmat. Tänä vuonna on myös tarkoitus päivittää meidän oma suunnitelma, eli miten me annamme apua helposti ja miten itse sitä tarvittaessa saamme, Kupiainen sanoo.