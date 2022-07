"Usko on julkinen, mutta myös henkilökohtainen asia" – kuusi osallistujaa kertoo, mitä herättäjäjuhlat heille merkitsee

Karvinen on yksi vapaaehtoisista, joka osallistuu tänä viikonloppuna Joensuun herättäjäjuhlille. Tapahtumassa on talkoissa monia, joilla ei ole aiempaa yhteyttä luterilaisen kirkon herätysliikkeeseen.

Karvinen tuli tapahtumaan vapaaehtoiseksi vaimon töiden kautta. Hän on juhlilla muutenkin ensikertalainen ja kertoo odottavansa mielenkiinnolla, mitä juhlilla tapahtuu. Hän ei ole pitkään aikaan nähnyt niin paljoa ihmisiä yhtä aikaa samassa paikassa.

– Menen korvat auki ja tuntosarvet pystyssä, että mitä tapahtuu ja mikä juttu tämä on.

Yökahvila on kohokohta

Joensuulainen Naomi Mgaya tuli herättäjäjuhlille, koska hänen äitinsä on työntekijänä tapahtumassa.

Mgaya pitää itseään seurakunta-aktiivina. Hän on ollut paljon mukana niin kerhotoiminnassa kuin myös leireillä.

– Usko on julkinen, mutta myös jollakin tapaa henkilökohtainen asia.

Ihmisten kohtaaminen tuntuu hänestä kivalta. Hänellä on yksi vastaus siihen, mitä hän odottaa eniten.

Pastillit kuuluvat asiaan

Nonna-Omena Helojoki työskentelee Joensuun seurakunnalla nuorisotyönohjaajana ja on nyt mukana nuorten ohjelmaa tekemässä.

– Eilen minun toinen tiimiläinen sanoi, että kun joku sanoo, että nämä tehdään talkoilla, niin nämä todellakin tehdään talkoilla. Täällä on mieletöntä asiantuntijuutta, Helojoki tietää.

Hän odottaa sitä, että kaikilla on herättäjäjuhlilla mukavaa.

Helle on paha

Iisalmelainen Muilun pariskunta tapasi aikoinaan Helsinkin körttiopiskelijapiireissä. Sirkku Muilu on käynyt juhlilla vuodesta 1973, Simo Muilu vuodesta 1955.

– Helle on yksi paha. Se on jonkunlainen ongelma, mutta toivotaan nyt, ettei aurinko liikaa porota.

Simo Muilun mielestä tärkeintä tapahtumassa ovat virret sekä ystävät, joita on parin vuoden aikana nähnyt harvoin, kun tapahtumia on jäänyt väliin. Samoilla linjoilla on Sirkku Muilu.