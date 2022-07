Suomalaisen elokuvan kultakauden ohjaaja sai nimikkofestivaalit pikkukuntaan – Markku Pölönen luuli ajatusta ensin teekkarivitsiksi

– Luulin aluksi, että tämä on joku teekkarivitsi, kertoo Markku Pölönen , kun Vaalasta oltiin häneen yhteydessä kunnan brändityöryhmän palaverin jälkeen.

– Vaalahan on oikeastaan tämmöinen Suomi-Filmin kulta-ajan idylli 365 päivää vuodessa. Niinpä joku heitti ajatuksen, että "hei Valentin Vaala on kuuluisa elokuvaohjaaja siltä ajalta, perustetaanko sen kunniaksi festarit?" kertoo Vaalan kunnanjohtaja Miira Raiskila idean taustasta.

Ekat festarit koronan keskellä

– Se oli jotenkin niin urhea tapahtuma, ettei koronan alkupuoliskokaan sitä lannistanut. Siitä jäi todella hyvät fiilikset. Me myös huomasimme, että meidän konsepti toimii, sanoo Markku Pölönen.

Valentin Vaala -festivaalien elokuvaesitykset näytetään filmiprojektorilla vanhassa veturitallissa. Mukana on tällä kertaa yhteenä 17 elokuvaesitystä.

Festivaalien yhteydessä yleisöllä on mahdollisuus myös nähdä, miten käsikirjoitusteksti siirtyy elokuvan kohtaukseksi.

Tekstin pohjalta on valmisteltu kesäteatteriesityksiä, joiden jälkeen yleisö näkee, miten Valentin Vaala on toteuttanut ne elokuvan kohtauksina.

– Siinä on kaikenmoista mystistä juttua klaffin paukauttelusta lähtien. Että mitähän se tuokin mahtoi tarkoittaa – varmaan jotain noituutta siinä on. Kun ne esitetään peräkkäin, niin se on itsellekin todella mielenkiintoista, Pölönen kertoo.