Weekend Festival alkoi tänään kahden vuoden tauon jälkeen – artistijärjestelyt menivät uusiksi vielä viime metreillä: "Ei voi olla tämmöistä karmaa"

– Lavat ja portit ovat valmiina, henkilökunta on painanut kaksi viikkoa täysillä duunia, että saadaan festivaali pystyyn. Säät ovat hyvät ja line uppikin on pysynyt kasassa.

"En voinut enää muuta kuin nauraa"

– Käsittääkseni (Jxmmilla) ei ollut passia, se on se, mitä meille on kerrottu, Loog sanoo.

– Moni kysyy, miksi ei ole suoraan korvaavaa artistia tietylle artistille, mutta pitää muistaa, että tämä on yksi kiireisimpiä viikonloppuja koko Euroopassa. Toisekseen Suomi on pikkaisen hankalassa paikassa.

– Siinä vaiheessa, kun meillä on viikko aikaa esimerkiksi reagoida jonkun perumiseen ja lähdetään etsimään korvaavaa artistia, niin se on aina ekstrahankalaa.

– Post Malone on niin iso artisti, että suoraa korvaajaa on todella hankala löytää. Rae Sremmurd on suhteellisen hyvä korvaaja, heillä on yhteisiä hittejä ja niitäkin varmasti kuullaan festareilla.