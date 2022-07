Hellettä lähes 30 astetta ja Oulun suosituin ranta on uintikiellossa, mikä on yllättänyt monet – turisteja tieto ei tavoittanut

Uimakiellosta tiedotetaan rannan ilmoitustauluilla, mutta osalle tieto siitä tulee yllätyksenä, kuten Luulajassa asuvalle Per Nilssonille . Hän oli kuullut hienosta rannasta, ja päätti tulla toteamaan sen itse.

– En osaa niin hyvin suomea, että olisin ymmärtänyt varoitukset, Luulajassa asuva Per Nilsson totesi kuullessaan uimakiellosta.

– Meillä on 14-vuotias poika mukana. Hän on vähän kypsä tähän, kun ei ole päässyt veteen. Minä taas en ole kauhean halukas menemään veteen, mieluummin makaan tässä, sanoo aurinkoa rannalla ottava Limnell.

Uimavalvoja Taru Poutiaisen mukaan tieto kiellosta on yllättänyt etenkin turisteja.

Nallikarin majoitusyritys huolissaan mainehaitasta

Walter kertoo, että rannan läheisyyteen majoittuvat ovat olleet tilanteeseen turhautuneita. Moni matkailija on myös kysellyt tietoa siitä, milloin uimakielto mahdollisesti olisi päättymässä. Suurempia tunteenpurkauksia ei Nallikari Seaside Oy:lle ole Walterin mukaan kuitenkaan tullut.

– On ymmärrettävää, että se turhauttaa, jos kesälomareissulla sattuu tällainen.

Walter kertoo, että uimakielto tuskin vaikuttaa heidän toimintaansa tänä kesänä rahallisesti, mutta mahdollinen tulevaisuuden mainehaitta on suurempi huolenaihe. Walter kertoo, että he ovat profiloituneet rantakohteena, joten uimakielto on heidän kannaltaan harmillinen juttu.