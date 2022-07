Kesäbistron yrittäjältä loppui keinot saada nuoret ymmärtämään, mitä töissä oleminen tarkoittaa – päätti aloittaa kesän työnohjauksella

Mikkeliläisessä Satama Cafe & Bistrossa on täysi tohina päällä, vaikka kesäkahvilan luukut avautuivat vasta pari minuuttia sitten. Kesätyöntekijät suihkivat edestakaisin pienessä keittiössä, jonka kuumuutta viilennin yrittää helpottaa.

Joka puolella on lappuja, joissa muistutetaan, että pöydät pitää pyyhkiä, pakastin pitää kiinni ja roskikset tyhjentää. Muistilaput eivät kuitenkaan riitä siihen, että työt hoidetaan kunnolla.

– Vuosi vuodelta on vaikeampaa saada nuoret ymmärtämään, että jos roskikset pitää tyhjentää joka päivä, se todella pitää tehdä joka päivä. Tai, että kännykkää ei voi pitää mukana palveluammatissa, yrittäjä Paavo Koistinen sanoo.

Paavo Koistinen on toiminut yrittäjänä Mikkelin satamassa kuusi vuotta.

Häntä otti myös päähän se, että joka tuutissa kuulutetaan, kuinka ankeaa ravintola-alalla on.

– Olen itse jo niin vanha stara, että on sukupolvien välistä kuilua ja kielikuvat ovat minulla ja nuorilla erilaisia. Ulkopuolisen kertomana viesti ehkä menee paremmin perille, Koistinen sanoo.

Työnohjauksessa kaivettiin persoonat esiin

Paavo Koistisen pulma nuorten työhön sitouttamisesta on Varmon mukaan kausityössä tuttu keskustelun aihe.

– Lähdin rakentamaan päivää sen pohjalle, keitä olemme ihmisinä. He eivät tunteneet toisiaan kovin hyvin siinä vaiheessa. Ajattelin, että täytyy löytää persoona, jonka kanssa teet kesän töitä, Kujanpää kertoo.

Tarralapuille kirjoitettiin nimettömästi ajatuksia siitä, mikä on kunkin perustehtävä ja kysyttiin mieltä askarruttavia asioita. Niitä olivat esimerkiksi,miten työtunnit merkataan, miten saan työvaatteeni, mistä tiedän milloin työvuoroni on ja mikä työnjakomme on.