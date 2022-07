Suviseuroissa haetaan vahvistusta taivasmatkalle ja tavataan tuttuja – yli 70 000 sanankuulijaa leiriytyy kylki kyljessä Lopella lentokentällä

Hautakankaan perhe lähti Haukiputaalta reissuun jo viime lauantaina. Matkaa on tehty pikkuhiljaa kohti etelää, leirintäalueilla yöpyen asuntovaunun kanssa. Vaunu helpottaa matkustamista, kun mukana on lapsia, toteaa Hanna Hautakangas .

– Tämä on yhdistetty kesälomareissu ja Suviseurat, kesän kohokohta. Muutama vuosi on odoteltu, milloin päästään Suviseuroihin. Lopultakin täällä ollaan.

Tärkein anti kiirii kaiuttimista

Kahtena viime kesänä korona esti Suviseurojen järjestämisen, mutta muuten Hautakankaan perheellä 20 vuoden aikana on jäänyt väliin vain yhdet Suviseurat.

– Silloin kerran ei oltu pikkuvauvan takia. Lapset ovat olleet aivan onnessaan siitä lähtien, kun he kuulivat, että taas päästään Suviseuroihin. Kotona on katseltu Youtube-videoita Suviseuroista. Leiriytyminen täällä, tunnelma, kaikki kaverit ja touhu yhdessä on lapsille se juttu.