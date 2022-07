Poliisikoira Sysi jää eläkkeelle – pelasti virkaurallaan Itä-Suomessa ihmishenkiä ja löysi useita eksyneitä

Sysi on ollut koko elämänsä ajan saman ohjaajan koira ja asunut hänen kotonaan. Arvokkaasti harmaantunut Sysi saa asua myös jatkossa tutussa ympäristössään.

Itä-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan, että Sysi on työurallaan pelastanut ihmishenkiä ja löytänyt useita eksyneitä. Sysi on jäljestänyt onnistuneesti myös epäiltyjä ja löytänyt huumekätköjä.

– Sysille on kertynyt joka vuosi kymmeniä tehtäviä. Voi kyllä sanoa, että se on virkamiehenä eläkkeensä ansainnut, Joutjärvi sanoo.

Virkakoiran arki on fyysisesti raskaampaa kuin siviilikoiran. Koirat joutuvat liikkumaan fyysisesti haastavissa paikoissa ja partiokoira joutuu käyttämään tarvittaessa myös voimaa.

Sysin suuriin saappaisiin on jo opettelemassa uusi koira

Suurimmalla osalla poliisikoiraohjaajista on virkaurallaan useampi koira. Tavoitteena on, että kun vanhempi koira täyttää 8 vuotta, otetaan uusi pentu kasvamaan vanhemman koiran rinnalle.

Kesällä 2020 Sysin arkeen tuli iso muutos, kun perheeseen muutti Suhteellisen Porvari, kutsumanimeltään Putsi. Myös Putsi on rodultaan belgianpaimenkoira.

Itä-Suomen poliisilaitoksella on tällä hetkellä 23 koiran vahvuus. Suurin osa koirista on belgianpaimenkoiria. Laitoksella on myös muutama saksanpaimenkoira. Erikoiskoirina käytetään labradorinnoutajia ja löytyypä laitokselta yksi bordercolliekin.