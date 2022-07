Senioriopettajat opettavat vapaaehtoistyönä suomen kieltä ukrainalaispakolaisille Kemissä: Alkeet jo sujuvat, mutta "syö" on vaikea lausua

Lapin vastaanottokeskuksissa on nyt kirjoilla lähes 900 turvapaikanhakijaa tai tilapäistä suojelua hakenutta. Heistä suurin osa on Ukrainasta tulleita pakolaisia.

Kemissä Toivola-Luotolan Setlementti ry pyörittää monikulttuurikeskus Mikseriä, ja siellä on keväästä alkaen pidetty suomen kielen oppitunteja kaksi kertaa viikossa. Joukko alueen senioriopettajia otti asiakseen vapaaehtoistyönä opettaa Ukrainasta Kemiin tulleille suomen alkeita.

Kaksi kertaa viikossa pidettäville oppitunneille osallistuu tavallisesti 30-40 henkilöä. Opetuskieleksi ukrainalaiset ovat halunneet venäjän. Niin opettajat kuin monikulttuurisen työn koordinaattori Riikka Rajala kiittelevät oppilaita innokkaiksi, ahkeriksi ja täsmällisiksi. He kertoivat heti tultuaan Kemiin, että haluaisivat nopeasti oppia suomen kieltä.

– Onneksi saimme Länsi-Pohjan senioriopettajia tänne pitämään tunteja. Ihmisillä on kova halu auttaa ukrainalaisia.

Rajalan mukaan opetus on sujunut hyvin. Perusfraasit ja kohteliaisuudet on jo opittu, ja vähitellen taidot karttuvat.

Suomen kielen alkeiden oppiminen helpottaa arkea Kemissä. Perussanasto on jo monella hallussa. Julia Horban heittää muutaman esimerkin oppimistaan sanoista:

Monikulttuurisen työn koordinaattori Riikka Rajala silmäilee suomen kielen opetusmateriaaleja. Taustalla on menossa oppitunti. Rajala kertoo, että ukrainalaiset halusivat alkaa opetella suomea heti saavuttuaan.

Vaikeimpia äännettäviä Julia Horbanille ovat sanat, joissa on ä-, ö-, y- ja u-kirjaimia, ainakin jos eri vokaaleja on peräkkäin. Esimerkiksi sanat "syödä" ja "juoda" on Horbanin mielestä hankala lausua.