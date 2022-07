Turvapaikanhakijan odotetaan olevan kärsivällinen ja kiitollinen, kun hän odottaa turvapaikkapäätöstä – Jaafar on odottanut sitä jo vuosia

Lähes seitsemän vuotta myöhemmin hän on saanut kahdeksannen kielteisen päätöksen asiassaan.

Hänen käsittääkseen suurin syy on Irakin kansalaisuus.

Varastotyöntekijänä vuoden 2017 alusta Oulussa itsensä elättänyt Jaafar haluaa esiintyä vain etunimellään, koska on kohdannut aggressiivista käytöstä.

Hän on yksi yhdeksästä Maria Petäjäniemen väitöstutkimukseensa haastattelemista syksyllä 2015 Suomeen saapuneista turvapaikanhakijoista.

Jaafar on asunut myös Libanonissa, Jordaniassa ja Irakissa.

Odotukset osoittautuivat toisiksi

Hän ajatteli, että Suomessa erilaiset ihmiset hyväksytään, mutta kokemus on toinen.

Jaafar sanoo, että Suomi on ollut yksi Euroopan pidättyväisimpiä maita hyväksymään maahanmuuttajia ja antamaan heille oleskelulupia.

– Kaksi kertaa minut on uhattu tappaa ja olen ollut oikeudessa monta kertaa, sanoo Jaafar.

Vapaaehtoistyöntekijä kiinnostuu turvapaikanhakijoiden asemasta

– Halusin selvittää turvapaikanhakijoiden omien kokemusten pohjalta, mistä kaikesta turvapaikanhakijuudessa on kyse, sanoo Petäjäniemi.

Väitöstutkija Maria Petäjäniemen mukaan turvapaikanhakijoiden asema on mahdoton, koska turvapaikanhakijat ovat aina jonkun näkökulmasta väärässä paikassa.

Turvan tarve unohtuu muiden asioiden viedessä tilaa

– Turvapaikanhakijan elämäntilanne on erityinen, joten ristiriitoja esimerkiksi yhteiskunnan odotuksissa ja niiden täyttämisen mahdollisuuksissa voi hyvin esiintyä, sanoo Castaneda.

– Turvapaikanhakija on aina väärässä paikassa. Tämä tekee asemasta mahdottoman, sanoo Petäjäniemi.

Pitkittyneisiin turvapaikkaprosesseihin tai paperittomuuteen joutuneiden turvapaikanhakijoiden tilanne on saanut Petäjäniemen mukaan humanitaarisen kriisin mittasuhteet.

Turvapaikkapäätöksissä on ollut hapuilua ja virheitä

Valtosen mielestä Migri hutiloi silloin monen hakijan kohdalla. Paljon on ollut kiinni myös avustajasta.

– Myönteisen päätöksen on voinut saada samoilla perusteilla, joilla asia on aiemmin hylätty. Päätöksissä on ollut virheitä ja oikeusasteet ovat palauttaneet niitä takaisin Migrin arvioitavaksi, sanoo Valtonen.