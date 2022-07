Nuoren naisen häpeää peittelevä toimenpide ja suurperheen äidin pelastus – aborttilainsäädännöllä on lyhyt historia Suomessa

Aborttien historia jää hämärän peittoon, sillä sopivaa aineistoa ei ole jälkipolville vaietusta aiheesta jäänyt. Abortteja on kuitenkin tehty jo aiemmin kuin siitä on säädetty lakeja ja enemmän kuin niitä on tullut julki.

Ensimmäinen aborttilaki säädettiin vasta vuonna 1950. Kuva Helsingin Naistenklinikan synnytysosastolta vuodelta 1943. Kuva: Viljo Pietinen / Museovirasto