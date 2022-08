Ihmiset tilaavat läjäpäin halpavaatteita Sheinistä ja esittelevät niitä sitten Tiktokissa – Emma Lehtovaara haluaa ihmisten miettivän, onko siinä mitään järkeä

Pikamuodin esittely ja ihannointi on valtavirtaa Tiktokissa. Erityisesti haul-videot (siirryt toiseen palveluun) keräävät alustalla paljon näyttökertoja ja tykkäyksiä.

Kyse on ostosten esittely -videoista, joilla tiktokkaajat esittelevät parhaimmillaan monen sadan euron edestä halpoja ja sillä hetkellä trendikkäitä vaatteita.

Videoita tekevät tyypillisesti nuoret, yhdysvaltalaiset naiset. Yksi eniten videoilla esiintyvistä brändeistä on kiinalainen Shein, joka on noussut massojen tietoisuuteen juuri Tiktokin kautta.

– Tilasin 500 dollarilla näitä vaatteita ja nyt esittelen ja sovittelen kaiken. Ja sitten ihmiset ovat, että vau, munkin on pakko ostaa näitä.

– Esittelen videoilla vaatteita, jotka on tehty sellaisista materiaaleista, joita ei mielestäni kannata ostaa. Lisäksi esittelen designia, joka on mielestäni lyhytkestoista. Ne ovat sellaisia mikrotrendejä, jotka eivät tule kestämään, Lehtovaara selittää.

Hän on vuosien ajan tehnyt sisältöä kestävästä muodista blogiin ja Instagramiin. Tiktokiin liittymistä Lehtovaara kuitenkin aluksi empi, koska hän ei uskonut, että alustalla olisi tilaa hänen kaltaiselleen, kestävyysteemoista puhuvalle ihmiselle.

– En yritä kerto ihmisille, mitä heidän pitäisi tai ei pitäisi tehdä. Ajatus on, että ihmiset ajattelisivat omilla aivoillaan.

Tiktok-trendi kannustaa suorastaan ryntäämään ostoksille

Pikamuotitrendit alkoivat vallata Tiktokissa sijaa noin vuosi sitten, sanoo vaikuttajamarkkinointitoimisto Indieplacen vs. toimitusjohtaja Anne Häkkinen . Samoihin aikoihin myös Shein-pikamuotibrändi alkoi lyödä alustalla voimalla läpi.

Tällä hetkellä pikamuotiin liittyen Tiktokissa trendaavat esimerkiksi aihetunnisteet #girlsrunodontwalk ja #girlsrunto. Videoilla käyttäjät esitelevät jonkin tuotteen, esimerkiksi kesävaatteen, joka on niin hyvä, että muidenkin kannattaisi heidän mielestään ostaa se. Kauppaan kannattaisi aihetunnisteen nimen mukaisesti suorastaan juosta.

Sitten muut, videosta innostuneet käyttäjät kävelevät kaupan sovituskoppiin tai tilaavat tuotteen suoraan kotiovelleen. Pian on heidän vuoronsa julkaista video, jossa hekin vakuuttavat tuotteen loistavuutta muille. Videoiden määrä kasvaa ja trendi laajenee.

– Suosittelualgoritmin lisäksi Tiktok on onnistunut luomaan jotain sellaista, mitä muiden sovellusten on vaikea kopioida, ja se on yhteisö.