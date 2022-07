Virossa iloitaan suomalaisturistien paluusta – "Pärnuun pitäisi pystyttää patsas tuntemattomalle suomalaiselle eläkeläiselle," sanoo hotellipomo

– Onko täällä ketään?! kaikuu koko aulassa suomen kielellä. Sävy on vaativa.

Tarjoilija ei ole käytöksestä moksiskaan. Pärnussa jokainen maksava asiakas on kullanarvoinen.

Viron matkailu- ja ravintola-ala on kärsinyt koronapandemiasta pahoin. Erityisen kipeästi se osui alueille, jotka ovat riippuvaisia ulkomaisista matkailijoista.

Esimerkiksi Tallinnassa ja Pärnussa majoitus- ja ravintolakapasiteettia on niin paljon, että koronan aikana lisääntynyt kotimaanmatkailu ei riittänyt korvaamaan menetettyjä ulkomaalaisia.

Yöpymisiä kaksikymmenkertainen määrä

Lähes puolet Viroon saapuvista turisteista on perinteisesti ollut suomalaisia.

Suomalaisten yöpymisten määrä (siirryt toiseen palveluun) on viime vuoteen verrattuna kaksinkymmenkertaistunut. Yöpymisiä on nyt jo 74 prosenttia vuoden 2019 tasosta, mikä merkitsee Viron matkailualalle kaivattua nousua.

Arkkitehtuuri ja puistot viehättävät

Jyväskyläläiset Leo Järvinen , Petra Liimatainen ja Ninni Liimatainen suuntasivat Pärnuun lomamatkallaan. Järvinen on käynyt kaupungissa kerran, Liimataisille kyseessä on uutuuskohde.

Pärnun kuuluisa ranta on tarkoitus mennä kokeilemaan saman tien.

– Eilen käytiin vähän katselemassa, nyt ollaan itse asiassa rantaan kävelemässä. Vähän uiskentelemaan mereen. On tosi kaunis tuo ranta, sanoo Liimatainen.

Korona opetti arvostamaan matkailijaa

– Ulkomaisten matkailijoiden kokonaismäärä on kohonnut kahteen kolmannekseen koronaa edeltäneestä tasosta, Haabu kertoo.

– Teflon Brothersin uusintaversio Juice Leskisen Eesti (On My Mind) -kappaleesta on aika hyvää markkinointia. Se taisi nousta Suomen listallakin aika korkealle, Haabu hymyilee.