Julia Sangervo kertoi nuoruuden huumeriipuvaisuudestaan ja törmäsi pelkäämänsää reaktioon – hän näkee suomalaisessa päihdepolitiikassa isoja ongelmia

Julia Sangervo on tänä vuonna valmistuva 28-vuotias psykologian opiskelija, sitoutumaton Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu ja mielenterveysaktivisti.

Viime viikolla hän kertoi (siirryt toiseen palveluun) twitterissä (siirryt toiseen palveluun) , että hän on ollut nuorempana huumeriippuvainen ja vastustaa siksi huumeita.

Sangervo käytti buprenorfiinia, joka on Suomessa yleisesti käytettävä aine. Buprenorfiinin käyttöön liittyvät myös monet huumekuolemat.

– Lopulta tuli semmoinen piste, että huomasin tulleeni riippuvaiseksi. En välittänyt mistään muusta kuin huumeista. Havahduin siihen tunteeseen ja se oli pelottava kokemus. Jotenkin tajusin, että tässä on piste, joka määrittää suunnan, pohtii Julia Sangervo.

Haluaa muutosta suhtautumiseen huumeiden käyttäjiin

Kommenteissa oli, että ei entistä huumeiden käyttäjää pitäisi päästää päättäjäksi, koska se on osoitus siitä, että ei osaa tehdä hyviä päätöksiä. Juuri tuollaiset asenteet ovat pelottaneet.

– Tiesin käytön olevan laitonta. Enkä halunnut ottaa sitä riskiä, että saisin pitkäksi aikaa tietoihini merkinnän siitä, että olen rikollinen. Se on semmoinen, josta on hyvin vaikea kääntyä takaisin, jos on tuomittu huumeista.