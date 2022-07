Herätys: Puolassa tutkitaan Venäjän sotarikoksia | Euroopassa rahtidroonit osaksi arkea | Remonttitalotkin kävisivät maalla kaupaksi

Yle seurasi mukana, kun Puolassa kerättiin todisteita Venäjän sotarikoksista

Ukrainan viranomaiset ovat avanneet yli 16 000 tutkintaa Venäjän joukkojen mahdollisista sotarikoksista. Se on enemmän kuin yhden maan viranomaiset pystyvät yksin tutkimaan. Moni Euroopan maa, Puola mukaan lukien, on tullut avuksi. Historiallista on se, että todisteita kerätään samaan aikaan kun Venäjän hyökkäyssota vielä jatkuu. Tutkimuksia tehdään eri maissa yhteistyönä, rinnakkain ja osin päällekkäin.