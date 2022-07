Herätys: Kolme kuoli Kööpenhaminan ammuskelussa | Terveydenhuollon kustannusten nousu jatkuu | Turvapaikanhakijoihin kohdistuu ristiriitaisia odotuksia

Kööpenhaminan ostoskeskuksen ammuskelussa kuoli kolme ja loukkaantui useita

Kolme ihmistä kuoli Kööpenhaminassa ampumisessa ostoskeskuksessa sunnuntai-iltana. Lisäksi kolme ihmistä on kriittisessä tilassa, ja useita muita on loukkaantunut. Poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön ampumiseen liittyen. Epäilty on 22-vuotias syntyperäinen tanskalainen mies. Poliisin esitutkinta osoittaa hänen toimineen yksin.