Päättäjät epäröivät alaikäisten ajo-oikeuden kanssa, mutta Heikki Toivoselle, 18, homma on selvä: "Se on enemmän ihmisestä kuin iästä kiinni"

– Kannatan poikkeuslupamenettelyä, sitä pitää kehittää. Siinä tulisi huomioida muun muassa alaikäisenä tehdyt liikennerikkomukset ja muut riskikäyttäytymistä ennustavat tekijät. Liikenneturvallisuuden kannalta on erittäin huono asia, jos kaikki 17-vuotiaat saavat ajokortin, vaikka hyvin toimivat joukkoliikenneyhteydet olisi käytettävissä, Soinikoski kirjoittaa.

Onko ajokortista ilman täyttä ajo-oikeutta mitään hyötyä?

– Kiristykset uhkaavat mielestäni jo haitata sitä, mitä varten ajokortti on nuorelle myönnetty, Ronkainen kommentoi.

– Nykyinen poikkeuslupaprosessi on edesauttanut monen nuoren liikkumista harrastuksiin, mutta tarveharkinta on kallis prosessi eikä perustunut turvallisuusnäkökohtiin. Nuorten on turvallisempaa liikkua henkilöautolla kuin mopoilla tai mopoautoilla, mutta riskit korostuvat aina nuorten kohdalla.