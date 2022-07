SAS:n lentäjien työriitaa sovitellaan yön yli – takaraja kello 11 aamupäivällä

Mahdollinen lakko ei koskisi yhteistyökumppaneiden lentoja

– Jos yhtiö ei kykene noudattamaan pohjoismaista mallia, niin me näemme, että se on toimija jolla ei ole oikeutta selviytyä, Klokset sanoi.

– Lausunto on täysin absurdi. Me olemme vaikeassa taloustilanteessa, meidän on edettävä muutossuunnitelmassamme. Konkurssilla uhkaileminen tässä tilanteessa on järkyttävän välinpitämätöntä, Nyman sanoi TT:lle.