Google kertoo poistavansa aborttiklinikkakäynnit käyttäjiensä sijaintitiedoista – taustalla USA:n kiistelty aborttipäätös

Teknologiayhtiöitä on vaadittu rajoittamaan tiedon keräämistä

Aktivistit ja poliitikot ovat vaatineet Googlea ja muita teknologiajättejä rajoittamaan keräämänsä tiedon määrää. Lainvalvontaviranomaisten on pelätty voivan käyttää teknologiayhtiöiden keräämää tietoa muun muassa aborttiin liittyvissä tutkinnoissa ja mahdollisissa oikeudenkäynneissä.

Huoli yhtiöiden keräämistä tiedoista aborttioikeuksien osalta on nostanut päätään jo huomattavasti ennen korkeimman oikeuden tuoretta päätöstä.

Korkein oikeus latoo kiisteltyjä päätöksiä

Yhdysvalloissa konservatiivienemmistöinen korkein oikeus on antanut viime aikoina aborttipäätöksen lisäksi myös muita kiisteltyjä päätöksiä. Viikko sitten korkein oikeus esimerkiksi linjasi maan perustuslain takaavan oikeuden kantaa asetta kodin ulkopuolella.

Päätöksellään korkein oikeus kumosi New Yorkin osavaltion lain, joka rajoittaa julkista aseiden kantoa.

New York pönkittää aborttioikeutta ja rajoittaa käsiaseiden kantoa

New York on lähtenyt taistelemaan korkeimman oikeuden päätöksiä vastaan. New York Timesin mukaan osavaltion kuvernööri Kathy Hochul kutsui torstaina koolle päätöksiä ruotivan erikoisistunnon osavaltion lainsäädäntöelimessä. Istunto jatkui lehden mukaan pitkälle perjantai-iltaan.