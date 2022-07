Mielenosoittajat tunkeutuivat Libyassa toiseen maan parlamenteista ja sytyttivät siellä tulipaloja

Libyassa on ollut kuukausien ajan mielenosoituksia. Niissä on vaadittu ratkaisua poliittiseen pattitilanteeseen ja osoitettu mieltä hintojen nousua ja jatkuvia sähkökatkoksia vastaan.

Mellakan puhjetessa Tobrukin parlamentti oli tyhjä, koska perjantai on maassa vapaapäivä.

Myös Tripolissa osoitettiin mieltä

– Libya on öljyntuottajamaa, mutta silti sähkökatkoksia on päivittäin. Se merkitsee sitä, että maata johtavat korruptoituneet tahot, hän jatkoi.

Kaaos on jatkunut Gaddafin syrjäyttämisestä asti

Libya on jakautunut täysin kahtia, sillä Tripolissa toimii toinen, kilpaileva parlamentti. Tobrukin parlamentti on ollut toiminnassa vuodesta 2014 lähtien.

Libya on ollut kaoottisessa tilassa sen jälkeen, kun maata vuosikymmenet hallinnut diktaattori Muammar Gaddafi syrjäytettiin kansannousussa vuonna 2011.

Laajempia väkivaltaisuuksia maassa oli viimeksi kaksi vuotta sitten, mutta tilanne on ollut koko ajan sekava. Tripolissa on ollut viime aikoina aseellisten ryhmittymien yhteenottoja ja pelko täysimittaisesta konfliktista on kasvanut.