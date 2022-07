Joel ja Clas-Olav Slotte löysivät yhteisen kielen kuvataiteesta – ‘’On ollut ihanaa ystävystyä isän kanssa’’

Clas-Olav Slotte huomasi jo varhaisessa vaiheessa, että hänen poikansa tekemisessä on jotain erityistä. Nykyään Joel Slotte on palkittu taiteilija, josta isä on äärimmäisen ylpeä.

"Meillä on aika samanlaiset taiteilijan aivot" – valokuvaaja Clas-Olav ja kuvataitelija Joel Slotte valottavat isä-poika-suhdettaan