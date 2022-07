Venäjän iskut siviilikohteisiin kertovat täsmäaseiden puutteesta ja ihmishengistä piittaamattomuudesta, arvioi asiantuntija Ylelle

– Todennäköisesti välitön syy siviilikohteisiin osuneisiin iskuihin on se, että Venäjältä puuttuu täsmäaseita, Käihkö sanoo puhelinhaastattelussa.

– Venäjä yrittää kohdistaa iskuja rintamalinjojen taakse kohteisiin, jotka liittyvät Ukrainan sodankäyntiin – esimerkiksi asevarikkoihin, aseteollisuuteen ja öljyvarastoihin. Täsmäaseiden puutteen takia he osuvat aika lailla väistämättä myös siviilikohteisiin.

"Iskut ovat osoitus terrorista"

– Siviilikohteisiin osuminen ei tunnu haittaavan Venäjää. Voidaankin sanoa, että Venäjä on sodan aikana syyllistynyt aika paljon myös terroriin. Kohdistamalla iskuja siviilikohteisiin tai osumalla niihin, Venäjä yrittää pakottaa Ukrainaa polvilleen.

Käihkön mukaan on vaikea arvioida, ovatko iskut osuneet siviilikohteisiin vahingossa.

– Esimerkiksi Krementšukin iskussa ostoskeskuksen lähellä oli ilmeisesti korjauspaja. Todennäköisesti Venäjä on yrittänyt kohdistaa iskujaan siihen mutta on osunut ostoskeskukseen.

Venäjä on kiistänyt iskut.

– Kyllähän me tiedämme, että Venäjä on jatkuvasti ja toistuvasti syyllistynyt sodan aikana sotarikoksiin, Käihkö jatkaa.

– Odessassa voi olettaa, että siellä on jokin sotilaskohde lähettyvillä tai sitten Venäjä ampui kaupunkiin sen takia, että he muistuttavat Venäjän kyvystä siviilien rankaisemiseen. Kyseessä on terrori, kun Venäjä yrittää pakottaa Ukrainaa tälläkin tavoin polvilleen.