– Monisukupuolisuus on rikkaus, rakkautta ei ole koskaan liikaa ja ikä ei ole este, toteaa Lola (vasemmalla). Taiteilijanimillään esiintyneet Lola, Darling B, Violet, Marley Davidson ja Lady in Black osallistuivat ensimmäistä kertaa Helsinki Prideen. Viisikko on mukana yli kuusikymmentävuotiaiden burleskiryhmässä.

Kuva: Silja Viitala / Yle