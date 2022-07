Suviseuroissa syttyi maastopalo, jossa oli katastrofin ainekset – palomestari kiittää vanhoillislestadiolaisten omia palomiehiä

Lopella syttyi lauantaina iltapäivällä maastopalon alku, jossa oli aineksia pahempaan. Kanta-Hämeen pelastuslaitos sai ilmoituksen keskisuuresta maastopalosta Räyskälän lentokentän alueelta, jossa on parhaillaan koolla vanhoillislestadiolaisten Suviseurat.

Paikalle lähti kymmenen pelastuslaitoksen yksikköä Forssasta. Hellgren tiesi, että Suviseurojen organisaatio on varautunut hyvin myös tämänkaltaiseen tilanteeseen. Silti ensimmäinen ajatus oli, että tuli leviää vauhdilla, jos se pääsee tuulisessa säässä valloilleen rutikuivaan kangasmaastoon.

Tuli levisi seuroista vastakkaiseen suuntaan

Suviseurat on oma pieni kaupunki, jossa on 6 650 asuntovaunua, 2 000 asuntoautoa ja 6 500 telttaa.

– Toki kun on tällainen iso ihmismäärä ja paljon asuntovaunuja sekä asuntoautoja, se tuo oman mietintänsä tilanteeseen. Mutta tulen leviämissuunta oli poispäin alueesta, joten akuuttia vaaraa ei ollut, Hellgren kertoo.

Kulkuneuvot on parkkeerattu huolellisesti turvavälejä noudattaen.

Suviseuroissa on huolehdittu turvallisuudesta myös määrittelemällä tarkasti, kuinka monta metriä asuntovaunujen väliin täytyy jättää.

– Jos yksi vaunu syttyy tuleen, tuli ei leviäisi seuraavaan. Järjestelyt on hyvin organisoitu, Hellgren kiittää.

Suviseuroilla on oma paloasema

Suviseuroilla on oma paloasema, jonne on tapahtuman ajaksi palkattu kolme ammattipalomiestä ja paloesimies. He kuuluvat vanhoillislestadiolaisiin ja työskentelevät tavallisesti omien kotipaikkojensa pelastuslaitoksilla.