Tukala helle alkaa väistyä Suomen yltä – yli 30 asteen lämpötiloissa kärvistellään sunnuntaina enää idässä

Hellettä on piisannut ympäri Suomea juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kesän toistaiseksi korkein lämpötila mitattiin tiistaina Porin lentoasemalla: 32,9 astetta. Lauantain korkein lämpötila jäi asteen verran tiistaina mitatusta ennätystä. Heinolassa mittari näytti 31,9 astetta.

Tukala ilma siis väistyy, vaikka hellettä on yhä laajalti. Vain Itä-Suomessa koetaan enää yli 30 asteen lämpötiloja sunnuntaina.

– On selvästi helpompi olla, kun tukaluus on hävinnyt ja ilma on kuivempaa. Eikä ole niin hiostavaa, Borgström kuvailee.