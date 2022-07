Sairaaloissa on niin kova hoitajapula, että Valviran ylijohtaja pyytää suomalaisia vähentämään juomista – "Siitä olisi dramaattisen paljon hyötyä"

– Henkilöstöpula tulee erityisesti nyt alkaneen heinäkuun aikana aiheuttamaan kiperiä tilanteita. Sairaaloissa saattaa syntyä ruuhkatilanteita, joista seuraa hankaluuksia monille potilaille ja heidän läheisilleen. Sote-henkilöstö on töissä nyt aika tavalla kovilla.

HUSin vs. johtajaylilääkäri: "Henkilöstöstä on merkittävää vajausta"

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Veli-Matti Sulander kuvaa kesän tilannetta Suomen suurimman sairaanhoitopiirin alueella erittäin haasteelliseksi.

– Henkilöstöstä on merkittävää vajausta. Tällä hetkellä sijaisia on reilut 500 vähemmän kuin meillä olisi tarvetta. Tämä on johtanut siihen, että olemme joutuneet sulkemaan sairaansijoja hyvin merkittävästi.