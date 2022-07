Ydinaseet ovat jo vaikuttaneet sotaan Ukrainassa, ja sodan lopputulos voi määrittää ydinaseiden roolia tulevaisuudessa

Ukrainan sota on pistänyt myös ydinaseisiin ja niihin liittyvään pelotteeseen koskevia teorioita ja ajatuskulkuja koetukselle. Samalla kun ydinaseiden kieltämistä tavoittelevan YK-sopimuksen allekirjoittaneet valtiot kokoontuivat juhannuksen alla ensimmäiseen kokoukseensa, vaikuttaa siltä, että ydinaseet ovat tulleet jäädäkseen.

Muun muassa ministeri Jaakko Iloniemi on arvioinut ydinaseiden olevan entistä houkuttelevampia, koska niiden omistaminen näkyy takaavan maalle ”eräänlaisen koskemattomuuden”.

Vaikka ydinaseita ei ole – onneksi – käytetty Ukrainassa, ne ovat kuitenkin muovanneet sodan kulkua pelkällä olemassaolollaan. Ydinaseet eivät estäneet sodan syttymistä lännen ydinasepelotteen ulkopuolella olevassa ja omista ydinaseistaan luopuneessa Ukrainassa. Sodan laajenemisen estäminen on kuitenkin monissa arvioissa laskettu merkittävältä osin ydinasepelotteen ansioksi.

Yhdysvaltalaisten professori Jeffrey Lewisin ja tutkimusjohtaja Aaron Steinin mukaan ydinasepelote on toiminut rajoittamalla sekä Venäjän että lännen toimintavapautta. Yhdysvallat ja Nato ovat varoneet osallistumasta sotatoimiin suoraan, eivätkä ne ole lähettäneet sotilaitaan Ukrainaan, vaikka siihen olisi varmasti ollut lännessä kiusausta ja Ukrainassa tarvetta.

Ihmisluonteen raadollisuus taustalla

– Ydinpelotteen on tarkoitus tuntua ikävältä, koska se pohjautuu raadolliseen arvioon ihmisluonteesta: ihmiset eivät reagoi parhaiten rakkauteen, iloon tai mielihyvään vaan hellittämättömän kivun uhkaan, Lewis ja Stein kirjoittavat War on the Rocks -sivustolla (siirryt toiseen palveluun).