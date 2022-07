Rescue-koirien piti saada uusi elämä Suomessa, mutta kymmenen niistä kuoli lämpöhalvaukseen

Tiedotteen mukaan koirien tuonti Suomeen on aiempaa vaikeampaa Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Kuljetuspalvelu ostettiin liettualaisfirmalta, jonka toiminnasta on aiemmin ollut hyviä kokemuksia.

Kaksi tuntia kestäneen laivamatkan aikana Helsingin ja Tallinnan välillä jotkut koirat olivat kuitenkin saaneet lämpöhalvauksen. On vielä epäselvää, mikä meni pieleen ilmastoinnin ja lämpötilan suhteen.

"Auton kuljettaja on aina vastuussa koirien turvallisuudesta matkan ajan ja hänen tehtävänsä on huolehtia koirien hyvinvoinnista. Näin ei tapahtunut ja asia on nyt poliisitutkinnassa", tiedotteessa kerrotaan.