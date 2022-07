Tämän tiedämme nyt Kööpenhaminan ampumisesta: Kolme ihmistä kuoli, yksi on pidätetty

Lisäksi kolme oli maanantain vastaisena yönä sairaalassa kriittisessä tilassa. Useita muita on loukkaantunut.

– Meillä on tilanne, jossa kolme on kuollut. He ovat nelissäkymmenissä oleva mies ja kaksi nuorempaa henkilöä, kertoi poliisipäällikkö Thomassen.