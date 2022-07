Ukrainan jälleenrakentaminen voi maksaa satoja miljardeja euroja – hintalappua suomalaiselle veronmaksajalle ei voi vielä tietää

Ukrainalla on kunnianhimoinen suunnitelma maan jälleenrakentamisesta. Sveitsin kokouksessa on tarkoitus luoda alustava esitys siitä, miten suunnitelmaa voidaan viedä eteenpäin.

Ukrainan tuhojen on arvioitu olevan tällä hetkellä yli sadan miljardin euron luokkaa, kertoo Helsingin yliopiston taloushistorian professori Jari Eloranta Ylen aamussa maanantaiaamuna.

– Ukrainan tarkoitus on uudistaa infrastruktuuri, koulutus ja koko yhteiskunnan rakenne. Suunnitelmassa luodaan sodanjälkeistä Ukrainaa, Eloranta sanoo.

Elinkeinoelämän Petri Vuorion mukaan on vielä mahdotonta arvioida, miten Ukrainan jälleenrakentaminen tullaan täsmälleen toteuttamaan rahallisesti, tai kuinka paljon se tulee maksamaan eurooppalaisille veronmaksajille.

– Euroopan unioni on ilmoittanut valmiudestaan rahoittaa Ukrainan jälleenrakennusta, samoin osa G7-maista. EU:n komissio on myös ehdottanut Rebuild Ukraine -hanketta, johon voidaan antaa lahjoituksia. Komissio saattaa hakea myös velkarahaa markkinoilta. Ukrainan uudelleenrakentamisen rahoitus on lahja -ja lainamuotoista, kertoo Vuorio.