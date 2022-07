Varusmiehet aloittavat palveluksensa Euroopan poikkeuksellisessa turvallisuustilanteessa – kaksi alokasta kertoo, miltä se tuntuu

Odottavainen tunnelma on myös Viitalalla. Mielessä ovat päällimmäisenä arkiset asiat, ja hän odottaa jo tottuvansa palvelusrytmiin. Aamuherätykset kuulostavat Parolaan matkaavan Viitalan korvaan vielä pahalta.

– Tässä on kuitenkin jo vähän yritetty heräillä aikaisemmin ja totutella, ettei se olisi niin paha. Tulee olemaan vaikeaa alkuun ainakin.

Euroopan epävakaa turvallisuustilanne pohdituttaa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jatkunut jo yli 130 vuorokautta, jonka aikana Nato myönteisyys on Suomessa ottanut harppauksen. Aihe pohdituttaa myös palveluksensa aloittavia varusmiehiä, joiden palvelusta on edeltänyt poikkeuksellinen aika Euroopan turvallisuustilanteelle.