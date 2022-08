Sähköautojen latausasemia rakennetaan kiivaasti, vaikka bisnes on haastavaa – rakentaminen on hidasta ja tuotot huonoja

K-ryhmä pyrkii kaksinkertaistamaan

Ryhmän tavoitteena on tuplata latausasemiensa määrä lähikuukausina. Tällä hetkellä latausasemia on reilu sata.

Tasapuolista palvelua

– Se on valtava määrä. Tietyllä tapaa se on yksi palvelutarjontaan kuuluva kokonaisuus, että pyritään tarjoamaan latausmahdollisuus markettien, Prismojen ja hotellien yhteyteen, Aronen toteaa.

Muutosvauhti on yllättänyt

PKO:n toimialajohtaja Raija Rantasen mukaan latausasemien suosio on yllättynyt, vaikka Pohjois-Karjalassa on toistaiseksi suhteellisen vähän sähköautoja.

– Juuan latausasema on juuri valmistumassa ja siellä on hiljainen testaus käynnissä. Eilen siellä oli jo ilman mitään markkinointia ollut jo useita latauksia. Olemme toiveikkaita, että tämä on nopeampi muutos kuin on uskottu.