Raisa Omaheimon kolumni: Ympäristötietoinen matkustaminen on paluu vanhaan – matkan taittaminen itsessään on jo kokemus ja osa lomaa

Tuttavapiirissäni suhtautuminen lentämiseen vaihtelee. On niitä, jotka lentävät, koska he kokevat että heillä on siihen oikeus. On niitä, jotka ovat ilmastosyistä lopettaneet lentämisen kokonaan. Ja on sellaisia, jotka lentävät, koska uskovat, ettei ilmastonmuutosta ratkaista yksilön valinnoilla vaan poliittisia päätöksiä.