Ikkunat ovat kallistuneet roimasti – hinnat ovat nousseet jopa kolmanneksella

Normaalitilanteessa toimitusaika on ollut kolmesta neljään viikkoa. Karelia Ikkunalla on Joensuun Hammaslahdessa 45 tuotantotyöntekijää. Karelia Ikkunalla on tuotantoa myös Kerimäellä ja Hartolassa.

Toimitusajoissa on vaihtelua

– Asiakas saa ikkunat nyt vajaassa kahdessa kuukaudessa, ja materiaalin saatavuus on parantunut. Tilauskantamme on hyvä, ikkunoilla on kova kysyntä ja kauppa käy. Meillä on asennnuksissa tiedossa noin puolen vuoden työt, arvioi Keinänen.