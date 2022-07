Yle Kööpenhaminassa – sunnuntainen joukkoampuminen tuntuu tanskalaisista epätodelliselta: "Ihan kuin jostain toimintaelokuvasta"

KÖÖPENHAMINA Sunnuntaisessa ampumisessa kuoli kolme ihmistä, joista kaksi oli 17-vuotiasta. Neljästä loukkaantuneesta kaksi on teini-ikäisiä.

Ei siis ole ihme, että suositun Field's-kauppakeskuksen edustalle tulee maanantaina runsaasti nuoria tuomaan kukkia. Poliisi on järjestänyt sisäänkäynnin eteen paikan kukille ja kynttilöille.

Poliiseja on paikalla runsaasti ja punavalkoiset poliisin muovinauhat ympäröivät koko korttelia.

Kauppakeskuksen sisällä työtään tekevät poliisin rikospaikkatutkijat. Keskus on vielä kiinni, mahdollisesti jopa koko viikon.

– Miten tällaista voi tapahtua pienessä Tanskassa? Tämä on kuin toimintaelokuvasta, tämä on aivan epätodellista, sanoo Laura.

Vejlestä kotoisin oleva Christine on ystävänsä kanssa tullut tuomaan kukkia kauppakeskuksen uloskäynnille. Ystävykset olivat sunnuintai-iltana olleet menossa kauppakeskukseen, mutta kääntyivät ovelta pois kuultuaan joukkoampumisesta.

Christinen mielestä nyt tilanne on turvallinen: poliisi on hoitanut ripeästi ja tehokkaasti joukkoampumisen.

Sacha ja Nathanjin työskentelevät kauppakeskuksen yhteydessä toimivalla hedelmöityshoitoklikinalla. He olivat lähteneet sunnuntaina töistä neljältä, puolitoista tuntia ennen joukkoammuskelua.

Kun he kuulivat tapahtuneesta, he alkoivat selvitellä, onko ystävien tai työtoverien joukossa haavoittuneita tai kuolleita. Kukaan uhreista ei ollut tuttu.

Sachan 7-vuotias tytärtä on ollut hyvin peloissaan ja murehtinut, onko äidin turvallista työskennellä kauppakeskuksessa.

– Tämä on surullista, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun tällaista tapahtuu täällä, kertoo Sacha rauhoitelleensa tytärtään.

Pääministeri ja oikeusministeri vierailivat

Ministerien viesti on paikalla oleville sekä median kautta koko Tanskalle, että Tanskassa on turvallista. Vielä on tosin aikaista arvioida, mitä isku pidemmän päälle tekee tanskalaisten turvallisuuden tunteelle. Teon motiivia ei tarkasti vielä tiedetä.