Kun Jussi-palkittu lavastaja löysi Kom-teatterin hylätyn O-kirjaimen, ei entiseen ollut enää paluuta: "Tästä lähtien otan kirjaimen mukaan aina"

Kuvataiteilija-lavastaja Markku Pätilä purkaa tyhjennetyssä uimahallissa muoviin paketoitua taideteosta. Taideteos on tarkoitus ripustaa uimahalliin, kenties jopa uima-altaan seinään.

– Hallissa on kouru, jossa on ennen kulkenut vesi. Teen siihen reikänauhalla koukut. En halua vahingoittaa kaakelia, Pätilä kertoo teosten ripustamisesta.

Heinäkuun toisena viikonloppuna Haminan vanhaan uimahalliin avataan pop up -galleria, jossa on esillä Pätilän taideteoksia.

Uimahallin isommasta altaasta tulee galleriatila ja pienemmästä kahvila. Näyttelyn ja kahvilan lisäksi Pätilä suunnittelee pitävänsä viikon aikana uimahallissa erilaisia tapahtumia, jos se on mahdollista.

– Haaveenani on se, että Haminan torvisoittokunta tulisi soittamaan tangoa uima-altaan pohjalle.

Tykästyi haminalaisiin

Kom-teatterista löytynyt kyltti kantaa pop up -gallerian nimeä O.

– Tästä lähtien otan kirjaimen mukaan aina, kun järjestän pop up -tapahtuman.

Patinaa tulee löytymään myös uimahalliin näyttelyn ajaksi avautuvasta kahvilasta. Kahvilasta on tulossa erikoislaatuinen, Pätilä kertoo.

– Kahvilassa on lähinnä roskalavoilta löydettyjä tuoleja. Samanlaista kahvilaa ei varmaan tule heti vastaan.

Palkittu lavastaja

Pätilä on toiminut lavastajana useissa elokuvissa ja tv-sarjoissa. Hän on muun muassa lavastanut Aki Kaurismäen elokuvan Mies vailla Menneisyyttä sekä Aku Louhimäen elokuvan Käsky.

Helsingissä asuva Pätilä on saanut parhaan lavastuksen Jussi-palkinnon Aki Kaurismäen elokuvasta Laitakaupungin valot vuonna 2007 sekä Pekka Lehdon ohjaamasta elokuvasta Palsa vuodelta 2015.

Lavastuksen lisäksi Pätilä on tehnyt kuvataidetta. Hänen teoksiaan on ollut esillä esimerkiksi Kaapelitehtaan Puristamo-tilassa Helsingissä.

Galleriat eivät miellytä

O-galleriassa on esillä Pätilän omia töitä. Pätilä kertoo tekevänsä abstrakteja teoksia, joiden takana on tarinoita. Uimahallin pop up -näyttelyllä hän haluaa kertoa, että taidetta pitää katsoa.