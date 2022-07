Kuopion viinijuhlien alku on ollut lähes katastrofaalinen – jonotusta auringonpaahteessa ilman vettä, kehnoa palvelua ja tyhjät juomatiskit

Kuopion viinijuhlia on toistaiseksi vietetty helteisessä säässä. Juomavettä oli ainakin launtaina vaikea saada.

Festivaalikävijät joutuivat lauantaina pitkiin jonoihin Kuopiossa. Järjestäjän mielestä viinijuhlat ovat sujuneet ”erittäin hyvin”, vaikka henkilökunta on kokematonta ja lippuja on jäänyt tarkastamatta.

Meneillään olevien Kuopion viinijuhlien järjestelyt ovat epäonnistuneet pahasti.

Lauantai-iltana moni festivaalivieras jonotti jopa toista tuntia auringonpaisteessa ilman vettä. Monet eivät myöskään pystyneet ostamaan alkoholia pitkästä jonotuksesta huolimatta.

Lauantai-illan jonotuskaaoksen lisäksi viinijuhlilla on ollut puutteita myös turvallisuudessa ja henkilökunnan ammattitaidossa. Ylen toimittaja pääsi kävelemään festivaalialueelle ilman turvatarkastusta.

Kuopion viinijuhlia järjestävän osuuskauppa Peeässän toimialajohtaja Ville Puustinen kommentoi ongelmia Ylelle maanantaina.

Miksi ihmiset juuttuivat jonottamaan paahtavaan iltaan?

Siinä oli vähän monen asian sattumuksia, kuten henkilövajetta. Ajan kuvaan kuuluu, että henkilöstöä sairastuu yllättäen.

Toinen syy oli, että varmaan kesän kaksi suosituinta artistia, Behm ja Haloo Helsinki, esiintyivät samana iltana peräkkäin. 35 minuutin sisään tuli noin 6 000 henkeä alueelle.

Lisähaasteita aiheutui siitä, että jostain syystä virta ei pysynyt päällä kassajärjestelmässä. Se aiheutti hitautta, ja kaksi pistettä oli poissa käytöstä koko illan.

Miten auringonpaisteessa jonottaneet vieraat suhtautuivat viinijuhliin, joista loppui viini?

Se [viinin loppuminen] tosiaan johtui siitä, että meiltä oli muutama avainhenkilö poissa ja emme päässeet täydentämään baareja. Muutama henkilö poistui, mutta käytännössä koko yleisö pysyi Haloo Helsingin keikan loppuun saakka.

Varmasti on ollut epämiellyttävää jonotella ilman juomia. Asiakkaille on varattu juomapisteitä, mutta siellä on ollut tilanteita, että mukit ovat loppuneet ja asiakkaat eivät ole mistään muualtakaan saaneet pulloja.

Veden saannin osalta on tosiaan ollut haastetta, mutta meidän tiedossamme ei ole, että kävijät olisivat raportoineet lämpöoireista.

Asiakkaiden on tärkeä huolehtia vedenjuonnista ja meidän veden saatavuudesta. Palautteesta on otettu opiksi ja vesipisteitä lisätty.

Onko torstaina alkaneilla juhlilla ollut toistaiseksi muita ongelmia järjestelyjen kanssa?

Ei minkäänlaisia. Kaikki on sujunut erittäin hyvin.

Torstai-iltana Ylen toimittaja pääsi kävelemään festivaalialueelle ilman lipuntarkastusta tai turvatarkastusta. Miten tämä on mahdollista?

En osaa sanoa siihen. Ei ole tullut minun tietooni tällaista. Meillä on festivaalialueen portilla turvatarkastus.

VIP-vieraat ovat valittaneet henkilökunnan palvelutaidoista. Onko henkilökunnalla riittävä osaaminen?

Tällä hetkellä matkailu- ja ravitsemusalalla on valtava työvoimapula. Meilläkin on useita henkilöitä, jotka ovat tulleet käytännössä vailla kokemusta tapahtumista tai ylipäänsä tarjoilutyöstä. Alkupään iltoina se on tosiaan näkynyt palvelun tasossa.

Joudumme aloittamaan perehdytyksen aika ruohonjuuritasolta. Tänäänkin siellä henkilökuntaa koulutetaan, mutta rivissä on henkilöstöä hyvin erilaisella kokemuksella.

Viinijuhlat jatkuvat lauantaihin asti. Miten estetään se, että lauantain kaltaisia jonotustilanteita ei enää tule?

Ensimmäinen ja tärkein on se, että on lisätty juomapisteitä ja pyritty huolehtimaan henkilöstön kriittisestä osaamisesta. Rajoitetaan myös lipunmyyntimääriä ja ohjeistetaan ihmisiä välikuulutuksin.

Onko kävijöiden mahdollista saada hyvitystä lipustaan jonojen takia?

Emme me jonojen takia ole välttämättä hyvittämässä, mutta reklamaatiot käsitellään tietenkin. Tölkkipantit tulevat ensimmäisenä mieleen, eli asiakkaalla on saattanut jäädä pantteja meille sisään. Muutamia korvaushakemuksia on jo tullut.