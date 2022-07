HS-vesi löysi kopterilennolla Hattulasta kymmenkunta mahdollista vuotokohtaa joista 300 000 litraa vettä pulppuaa maastoon

Hattulassa etsittiin viime viikon lopulla vuotokohtaa helikopterilennoilla joissa lämpökameran kuvat paljastivat kymmenkunta kohtaa joissa vuoto saattaisi olla. Lennon aikana maastossa ei nähty mitään poikkeavaa, sillä kyseessä on niinsanottu piilovuoto, jossa vesi pulppuaa jossain maan sisällä niin, että sitä saattaa olla mahdotonta huomata maan pinnalla.

Julkisuudessa suurta hämmästystä on herättänyt se että vuodon on annettu jatkua jo parin kuukauden ajan, vaikka järjestelmät huomasivat sen välittömästi. Koska kyseessä on puhdistettua juomavettä, ei vuodosta ole ympäristölle haittaa.