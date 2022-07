Koneessa viisi matkustajaa, tonni tukea jokaisesta – Jyväskylän ja Savonlinnan lennoilla vähiten väkeä

Valtion tukemista maakuntalentoasemien lennoista Helsinki-Jyväskylä-reitillä on kuluneen vuoden aikana ollut toiseksi vähiten matkustajia. Vähiten matkustajia on ollut Savonlinnan reitillä.

Traficomin uudessa kilpailutuksessa Jyväskylän lentojen matkustajamääräksi on mainittu vain viisi matkustajaa lentoa kohden. Tarjouspyynnön mukaan reitillä lentävän koneen on oltava vähintään 21-paikkainen.

Syy vähäiselle matkustajamäärälle on Traficomin mukaan reitin luonne.

– Jyväskylä–Helsinki-lentoliikenne on oikeastaan syöttöliikennettä Helsinkiin ja siitä kansainvälisille lennoille. Sitä ei juuri käytetä kotimaan matkustamiseen, sanoo kilpailutuksesta vastaava johtaja Pipsa Eklund Traficomista.

Lentoyhteyden puolesta vahvasti lobannut Kauppakamari arvioi, että Jyväskylän lentoliikenteen ylläpitäminen nykyisillä matkustajamäärillä tuskin on mielekästä.

– Nyt on eletty poikkeustilassa monta vuotta. Viimeisimpinä vuosina ennen koronaa matkustajia oli sellainen 70 000 vuodessa, parhaimmillaan 200 000. Eihän matkustajat ole minnekään kadonneet, vaan siirtyneet muihin matkustusmuotoihin eli käytännössä omaan autoon, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen .

Kilpailutuksiin on tähän asti löytynyt kiinostuneita yhtiöitä

Valtio on tukenut jokaista edestakaista lentoa Jyväskylästä Helsinkiin noin 5 500 eurolla. Polttoaineen hinnannousu on nostanut tukisummaa entisestään, koska sopimuksessa tuki on sidottu myös polttoaineen hintaan.