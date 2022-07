Turkulainen Kaskis sai Michelin-tähden – ensimmäinen suomalaisravintola Helsingin ulkopuolella

Suomeen saatiin kahdeksas Michelin-tähtiravintola, kun pohjoismaiden uudet Michelin-tähdet julkistettiin maanantai-iltana. Turkulainen Kaskis on Suomen ensimmäinen Helsingin ulkopuolinen Michelin-ravintola.

Tarkastajien mukaan kokit Erik Mansikka ja Simo Raisio ovat luoneet maistelumenun, jossa on rohkeita makuja sekä värejä ja hienoja, herkullisia yhdistelmiä.

– Tämä merkitsee minulle kaikkea. En vielä oikein pysty ymmärtämään tätä. Me teimme Simon kanssa sen, minkä luulin olevan Turussa mahdotonta. Nyt minulla on valkoinen kokintakki, jossa on Michelin-tähti, Mansikka sanoo.