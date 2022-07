Valtorin entisen toimitusjohtajan Tero Latvakankaan epäillään käsitelleen työntekijän työsuhdeasioita esteellisenä

Esteellisyysepäily liittyy asiakirjojen mukaan työvapaaseen

Sitä, millaisesta työvapaasta tai esteellisyyssuhteesta on tarkalleen ollut kyse, ei asiakirjojen julkisista versioista ilmene. Ministeriö on julkisuuslakiin vedoten salannut muun muassa aineistoa, jota se on liittänyt poliisille tekemäänsä tutkintapyyntöön. Hallinto- ja kehitysjohtaja Anu Nousiainen ei myöskään kommentoi tarkemmin yksityiskohtia.